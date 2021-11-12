Malatya'da korkutan deprem!
Malatya'nın Pütürge ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, 'Malatya'daki deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.' açıklamasında bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın, merkez üssünü Malatya'nın Pütürge ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 12.19'da meydana geldi.
Yerin 6.93 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevre illerde de kısmen hissedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası henüz bir olumsuzluk bildirilmediği öğrenildi.
Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu.
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