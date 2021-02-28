Malatya'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD Malatya'da saat 20.22'de bir depremin gerçekleştiğini duyurdu. Malatya Kale'de saat 20.22'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 9.67 km olan deprem Elazığ ve birçok çevre ilde hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 merkez üssünü Pütürge olarak açıkladı.

