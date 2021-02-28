Malatya'da deprem

28 Şubat 2021 Pazar 20:44:00 - Güncelleme:28 Şubat 2021 Pazar 20:44:00
Malatya'da korkutan deprem
Malatya Malatya Kale'de saat 20.22'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD Malatya'da saat 20.22'de bir depremin gerçekleştiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD Malatya'da saat 20.22'de bir depremin gerçekleştiğini duyurdu. Malatya Kale'de saat 20.22'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 9.67 km olan deprem Elazığ ve birçok çevre ilde hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 merkez üssünü Pütürge olarak açıkladı.
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