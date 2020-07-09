09 Temmuz 2020 Perşembe 00:14:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2020 Perşembe 00:14:00
Malatya'da korkutan deprem!
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,4 şiddetinde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı saat 23.57'de ve 7,01 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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