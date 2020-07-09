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09 Temmuz 2020 Perşembe 00:14:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2020 Perşembe 00:14:00

Malatya'da korkutan deprem!

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,4 şiddetinde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı saat 23.57'de ve 7,01 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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