Malatya'da enkazlardan çıkarılan cenazelerin kimlik tespit işlemleri sürüyor

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ili etkileyen depremden etkilenen kentteki cenazelerle ilgili işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, enkazdan çıkarılan ve kimliği belli olmayan cenazelerin kimliklerinin tespitine yönelik yakınlarından kan örneklerinin alınmasının ve fotoğraf teşhis işlemlerinin Malatya Adli Tıp Kurumu ve Şehir Mezarlığı'nda yapıldığı kaydedildi.