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Malatya'da depremden etkilenen ağır hasarlı 15 katlı 2 bina kontrollü şekilde yıkıldı
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16 Ekim 2023 Pazartesi 19:05:00 - Güncelleme:16 Ekim 2023 Pazartesi 19:05:00

Malatya'da depremden etkilenen ağır hasarlı 15 katlı 2 bina kontrollü şekilde yıkıldı

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı 15 katlı 2 bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı.

Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan 15 katlı 2 binada incelemeler yapan uzman ekip, binanın belirli alanlarına 300 kilogram patlayıcının bulunduğu 3 bin 600 elektriksiz kapsül yerleştirdi.

Gerekli önlemlerin ardından verilen komutla yıkım gerçekleştirildi.

Etiketler : malatya ağır hasarlı bina kontrollü yıkım
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