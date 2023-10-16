Malatya'da depremden etkilenen ağır hasarlı 15 katlı 2 bina kontrollü şekilde yıkıldı
Kaynak: AA
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı 15 katlı 2 bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı.
Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan 15 katlı 2 binada incelemeler yapan uzman ekip, binanın belirli alanlarına 300 kilogram patlayıcının bulunduğu 3 bin 600 elektriksiz kapsül yerleştirdi.
Gerekli önlemlerin ardından verilen komutla yıkım gerçekleştirildi.
- Malatya'da depremden etkilenen ağır hasarlı 15 katlı 2 bina kontrollü şekilde yıkıldı
- TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Gazze mesajı: "Sesimizi zalimlerin korkacağı kadar çıkartmak zorundayız"
- İspanya'dan Filistin için çözüm çağrısı
- Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın üst düzey yöneticisine 17 yıl 6 ay hapis cezası
- Didim'de 24 kaçak göçmen yakalandı
- Prof. Dr. Arif Verimli: Savaş gerekli olmadıkça cinayettir