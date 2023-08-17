VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Malatya'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımına devam ediliyor
Almanya, Danimarka Başbakanı'nın ziyaretinden önce Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonları kınadı
Eminönü'nde denize düşen İETT otobüsü çıkarıldı
"Ülkemizi dünyada 8'inci YHT işletmecisi konumuna yükselttik"
İranlı kadın yolcunun iç çamaşırı ve ayakkabısına gizlenmiş pırlanta ele geçirildi
Stratejik farklılıkların pragmatizmle aşıldığı Cezayir-ABD ilişkileri
17 Ağustos 2023 Perşembe 17:15:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2023 Perşembe 17:15:00

Malatya'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımına devam ediliyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'da, ağır hasar alan binaların yıkım çalışmaları sürüyor.

Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi Tevfik Temelli Caddesi, Özalper Mahallesi ve Bostanbaşı bölgesinde ağır hasarlı ve acil yıkılması gereken binaların yıkımına devam ediliyor.

Tevfik Temelli Caddesi'nde 38 yıldır esnaflık yapan 58 yaşındaki Mustafa Türkoğlu, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinde işlettiği bakkalın ağır hasar aldığını ve yıkıldığını belirterek, bakkalının karşısındaki kiraya verdiği dairesinin de ikinci depremde yıkıldığını söyledi.

Kardeşlerine ait bazı mülklerin de yıkıldığını veya hasar aldığını anlatan Türkoğlu, "Mahallemiz büyük bir yıkım gördü. Sağlı sollu olarak bütün binalar yıkıldı. Çok büyük bir acı içindeyiz. Her gördükçe acımız tazeleniyor." diye konuştu.

Yerinde dönüşüm için başvurduklarını belirten Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Mahallemizi ve komşularımızı seviyorum. İnşallah yerinde dönüşüm olursa bizler için çok güzel olacak. Allah depremi yaşayan 11 ilimizdeki vatandaşlarımızın yar ve yardımcısı olsun. Devletimize güç, kuvvet versin. Bir an önce evleri olmayan vatandaşlarımız evleriyle buluşup otursunlar."

Etiketler : malatya deprem bina yıkım
Sahnede büyüledi

Sahnede büyüledi
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem
Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!

Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!
Burdur'da trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki iki kişi yaralandı

Burdur'da trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki iki kişi yaralandı
İtalya'da ödüllendi

İtalya'da ödüllendi
Rengarenk Nil

Rengarenk Nil
Dilan'ın bardağı satışta

Dilan'ın bardağı satışta
‘Hayranlık' imzası

‘Hayranlık' imzası
Yalı'ya girdi

Yalı'ya girdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX