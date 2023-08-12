Malatya'da art arda 4,5 ve üzeri deprem

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12 Ağustos 2023 Cumartesi 17:02:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2023 Cumartesi 17:02:00

Malatya'da bir dakika arayla 4,8 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

Kaynak: AA-TRT Haber

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4,8, saat 16.40'ta 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.39'da merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,35 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Saat 16.40'ta ise yine aynı yerde bu kez 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem ise 7 kilometre derinlikte kaydedildi.

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin açıklamasında, "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39'da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM YOK"

AFAD Başkanı Yunus Sezer de, herhangi bir olumsuz durum olmadığını bildirdi.

Sezer, açıklamasında şunları kaydetti;

Malatya ilimiz Yeşilyurt ilçesinde saat 16:39'da 4.8; saat 16:40'da 4.5 olmak üzere peş peşe iki deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Malatyalı hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimizi sunarım.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK"

Vali Hulusi Şahin, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Herhangi bir olumsuzluk yok. Çok şükür yıkılan bina da yüksekten atlama da söz konusu değil. Sadece birkaç tane korkudan dolayı anksiyete şikayetiyle başvuru var. Şu an halen saha taramaları devam ediyor, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok. İhbarları değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Etiketler : malatya yeşilyurt deprem
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