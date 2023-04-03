Malatya'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
Kaynak: AA
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde depremde ağır hasar gören binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Çarmuzu Mahallesi'nde ağır hasar gören yapıların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Ekipler, çevrede gerekli tedbirleri aldıktan sonra, ağır hasarlı apartman ve kerpiç evleri iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıyor.
Mahalle sakinlerinden Bünyamin Keskin, iki katlı evlerinin depremde ağır hasar gördüğü için yıkımının yapıldığını belirtti.
Bazı mahalle sakinleri ise yıkım çalışmalarını uzaktan izledi.
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