Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem: Yıkılan binalar var

Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem: Yıkılan binalar var

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen deprem, 6,96 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD: EKİPLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDE

AFAD Başkanı Yunus Sezer, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

"ŞU ANA KADAR CAN KAYBI YOK"

Yeşilyurt merkezli deprem nedeniyle bazı ağır hasarlı binaların yıkıldığı haberleri gelirken ilçe Belediye Başkanı Çınar, "Bir binanın yıkıldığı bilgisini aldım. Şuana kadar can kaybı yok." dedi.