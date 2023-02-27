Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Malatya'da saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen deprem, 6,96 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi civar illerde de hissedildi.

Depremin etkisiyle Malatya'daki hasarlı bazı binalarda da göçük oluştuğu öğrenildi.

Öte yandan sarsıntının ardından vatandaşların meydanlara toplandığı görüldü.

ENKAZ ALTINDAN İKİ KİŞİ KURTARILDI

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen depremin ardından AFAD, UMKE, askerler ve arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla, 2 kişi enkaz altından sağ kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

AFAD BAŞKANI SEZER: 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 69 KİŞİ YARALANDI

AFAD Başkanı Orhan Sezer, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki depremde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 69 kişinin yaralandığını açıkladı.

"MEYDANA GELEN DEPREM ARTÇI BİR SARSINTIDIR"

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Olağan dışı depremler ile karşı karşıyayız. Birbirinden bağımsız 4 ayrı deprem yaşadık. Bugün meydana gelen deprem de artçı bir sarsıntıdır." dedi.

"22 BİNA YIKILDI, 20 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremde ilk belirlemelere göre 22 binanın yıkıldığını bildirdi. Bakan Özer, "20 vatandaşımızı hemen hastanelere intikal ettirdik. 5 vatandaşımızı da enkazlardan kurtardık." dedi.

Özer, "Tüm ekiplerimiz, şu anda sahada. Yıkılan binalarda enkaz başında ekiplerimiz. İnşallah tüm vatandaşlarımızı kurtaracağız." ifadelerini kullandı.

"UMKE VE 112 ACİL EKİPLERİMİZ BÖLGEDE GÖREVDE"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlattı.

Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş İl Ambulans Servisi Başhekimlikleriyle irtibat halinde olunduğunu belirten Koca, "UMKE ve 112 ACİL ekiplerimiz bölgede görevde. Tarama çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun." ifadesine yer verdi.

"HASARLI BİNALARDAN UZAK DURULMALI"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Vatandaşlarımızdan hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz." ifadesini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yeşilyurt merkezli depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.