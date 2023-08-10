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10 Ağustos 2023 Perşembe 20:58:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2023 Perşembe 20:58:00

Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem!

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AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin ardından herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını aktardı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen depremde can kaybının olmadığını, 22 kişinin hafif yaralandığını bildirdi. Malatya Valisi Ersin Yazıcı ise açıklamasında, "Şu ana kadar 1 metruk binada yıkım oldu, sokaktan geçen 1 çocuğun ayağı kırıldı ve hastaneye intikal ettirildi, birkaç tane de balkondan atlama vakası mevcut" dedi.

AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, deprem saat 20.48'te Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçülürken çevre illerden de hissedildiği belirtildi

Yapılan açıklamada, gelişmelerin yakından takip edildiği ve depremin deriliğinin 7 kilometre olduğu kaydedildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bazı vatandaşlar deprem nedeniyle sokağa indi.

DEPREM, OSMANİYE VE KAHRAMANMARAŞ'TA DA HİSSEDİLDİ

Malatya'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi.

Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Paniğe kapılan halk sokağa döküldü.

BAKAN KOCA : HERHANGİ BİR OLUMSUZ BİLDİRİM GELMEDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin hissedildiği alandan ilgili birimlerimize olumsuz bildirim olmamıştır. UMKE Timleri bölgede tarama yapmak üzere görevlendirilmiş durumdadır. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"22 KİŞİ HAFİF YARALANDI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen depremde can kaybının olmadığını, 22 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,3 büyüklüğünde meydana gelen depremde ekiplerin saha tarama çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

İlk belirlemelere göre 1 metruk binanın yıkıldığını ve 2 ağır hasarlı binanın yan yattığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"An itibari ile can kaybımız yoktur. Korku, panik ve yüksekten atlama nedeniyle 22 vatandaşımız hafif yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi her türlü afetlerden korusun."

VALİ YAZICI: ŞU ANA KADAR 1 METRUK BİNADA YIKIM OLDU

Malatya Valisi Ersin Yazıcı ise açıklamasında, "Şu ana kadar 1 metruk binada yıkım oldu, sokaktan geçen 1 çocuğun ayağı kırıldı ve hastaneye intikal ettirildi, birkaç tane de balkondan atlama vakası mevcut" dedi.

Etiketler : deprem malatya malatya deprem
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