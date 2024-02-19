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Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
19 Şubat 2024 Pazartesi 12:38:00 - Güncelleme:19 Şubat 2024 Pazartesi 12:38:00

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Kaynak: DHA

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim (AFAD) Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 12.23'te meydana geldi. Yerin 17,7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe yol açtı.

Depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

Etiketler : malatya deprem doğanşehir
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