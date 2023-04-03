Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabında yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 13.52'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 11,13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 3, 2023
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Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2023-04-03
Saat:13:52:54 TSİ
Enlem:38.075 N
Boylam:37.823 E
Derinlik:11.13 km
Detay:https://t.co/aWdb4sfptA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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