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03 Nisan 2023 Pazartesi 14:05:00 - Güncelleme:03 Nisan 2023 Pazartesi 14:05:00

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabında yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 13.52'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 11,13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Etiketler : malatya deprem dağanşehir

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