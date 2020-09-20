Malatya'da korkutan deprem!

20 Eylül 2020 Pazar 09:20:00 - Güncelleme:20 Eylül 2020 Pazar 10:13:00
Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kaynak: AA
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AFAD'dan edinilen bilgiye göre 3,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Malatya'nın Hekimhan ilçesi olarak belirlendi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.
Son Dakika Haberleri.. AFAD'dan edinilen bilgiye göre 3,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Malatya'nın Hekimhan ilçesi olarak belirlendi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.
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