27 Şubat 2024 Salı 22:39:00 - Güncelleme:27 Şubat 2024 Salı 22:39:00
Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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