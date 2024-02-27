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27 Şubat 2024 Salı 22:39:00 - Güncelleme:27 Şubat 2024 Salı 22:39:00

Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Etiketler : Malatya Doğanşehir Deprem
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