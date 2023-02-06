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06 Şubat 2023 Pazartesi 07:35:00 - Güncelleme:06 Şubat 2023 Pazartesi 07:35:00

Malatya'da 23 kişi hayatını kaybetti, 420 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını açıkladı.

    Gaziantep- Kahramanmaraş-Şanlıurfa-Diyarbakır- Adıyaman-Osmaniye- Malatya illerinde çok şiddetli hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti ve merkez üssü konusunda AFAD Kahramanmaraş/Pazarcık 7.4 olarak açıklama yaparken Kandilli Rasathanesi 7.4 Gaziantep/Şehitkamil olarak depremin merkez üssünü duyurdu. Deprem yüzeye 7 km derinlikte meydana geldi. Deprem Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya, Adana, Elazığ, Antakya, Kilis gibi birçok ilde hissedildi.

    23 KİŞİ HAYATINI KAYBETT 420 KİŞİ YARALANDI

    Yaşanan 7.4 şiddetindeki deprem birçok ilde hissedildi. Malatya'da da deprem çok büyük sarsıntı ile hissedildi. Meydana gelen depremin ardından çevre illerde birçok artçı deprem yaşandı. Malatya Doğanşehir'de 4.8 şiddetinde bir deprem yaşandı. Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.

    YIKILAN BİNALARDA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

    Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de bazı binalar yıkıldı. Ara ara sarsıntıların hissedildiği bölge illerinde valilikler koordinasyonunda kriz masaları oluşturuldu. Yıkılan binaların bulunduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin sahada çalışmaları sürüyor.

    Etiketler : MALAYTA DEPREM ÖLÜ YARALI

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