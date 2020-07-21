CHP'li Murat Hazinedar'a mal varlığı davası: 8 yıl hapis ve 10 milyon para cezası istendi

HAZİNEDAR'IN MAL VARLIĞINI GİZLEDİĞİ BELİRLENDİ

İddianamede, 30 Mart 2014'te Beşiktaş Belediye Başkanı olarak seçilen Murat Hazinedar ile bazı meclis üyelerinin "görevleri sırasında haksız mal edindikleri", "mal bildiriminde beyan ettikleri malların gerçeği göstermediği", "gerçek mal varlıklarını sakladıkları" iddia edildi. Hazinedar'ın üzerine kaydettirmediği gibi yine mal bildiriminde gösterilmeyerek mal varlığının gizlendiği belirlendi. İçişleri, Haziran 2018'de Hazinedar ile meclis üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil'i görevden uzaklaştırmıştı. Hazinedar'ın, FETÖ ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında, mal varlığına yönelik yapılan incelemede kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız kişisel menfaat temin edilerek görevi kötüye kullandığı ileri sürülmüştü.

HAZİNEDAR'DAN PARAVAN ŞİRKET

Sabah'ın haberine göre; Mülkiye müfettişlerinin hazırladığı raporda, Beşiktaş Belediyesi'nde büyük bir vurgun çarkı kurulduğu ve Hazinedar ile Belediye Meclis üyesi Çetin Kırışgil'in malvarlıklarında açıklayamadıkları artışlar olduğu vurgulanmıştı. Raporlarda ayrıca; Beşiktaş Belediyesi'ne imar ve işyeri açmak için başvuran çok sayıda esnaf ve işadamından büyük miktarlarda "bağış" adıyla milyonlarca lira istendiği de belirlenmişti. Sosyetik aile Gülmanlar'ın sahibi olduğu Ortaköy'deki Nest Konakları sitesinde imar planında park alanı olarak görülen 3 dönümlük kamu arazisine yüzme havuzu, tenis kortu ve basketbol sahası inşa edilmesine göz yuman Hazinedar'ın, bu kıyak karşılığında Gülmanlar'ın Bodrum'da inşa ettiği lüks Doğalkaya evlerinden 2.5 milyon euroluk villa aldığı ileri sürülmüştü. Villanın tapusunu üzerine almadığı belirtilmişti. Hazinedar ayrıca çocukluk arkadaşı, tekstil işçisi Engin Denizli adına 2015'te bir paravan şirket kurdurdu. Hazinedar'ın bu şirket adına Ortaköy ve Arnavutköy'de 2 adet altı dükkanlı villa ve 2 katlı apartman satın aldırdığı tespit edilmişti. Beşiktaş Belediyesi CHP'li Meclis üyesi Çetin Kırışgil'in de bir medya şirketine ortak olduğu halde ortaklığını belirtmediği bazı şirketlerde gizli şekilde ortaklıklarının bulunduğu, kayıt dışı paraların Hazinedar'a iletilmesine aracılık ettiği anlatıldı.

SAVCILIK'TAN İKİLİNİN KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLANMASI TALEBİ

İki şüphelinin, "Mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanunu" kapsamında 8 yıla kadar hapsi ve 10 milyon liraya kadar ağır para cezasına çarptırılması istendi. Savcılık, Hazinedar ve Kırışgil'in cezalandırılmaları halinde ceza süresi kadar; kamu hizmetlerinden yasaklanmasını talep etti.