İlk teslimat gerçekleşti: "Durmak Yok Yola Devam!"

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22 Haziran 2021 Salı 13:41:00 - Güncelleme:22 Haziran 2021 Salı 13:41:00

Makineli Tüfek PMT 7.62'nin ilk teslimatı jandarmaya yapıldı

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Savunma Sanayi Başkanı Demir sosyal medya hesabı üzerinden videolu bir paylaşımda bulundu. Yerli ve milli üretim 7.62 mm Makineli Tüfek PMT 7.62'nin ilk teslimatının jandarmaya yapıldığını duyuran Demir, mesajında "Durmak yok yola devam." ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 7.62 mm Makineli Tüfek PMT 7.62'nin ilk teslimatlarının jandarmaya gerçekleştirildiğini duyurdu.

İsmail Demir paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:

"Bir silah sisteminde daha dışa bağımlılığı bitiriyor, yerli ve milli üretimle güvenlik güçlerimizin kullanımına sunuyoruz. Platformlar için 7.62 mm Makineli Tüfek PMT 7.62'nin ilk teslimatlarını Jandarma'ya gerçekleştirdik. Hayırlı olsun. Durmak Yok Yola Devam!"

Etiketler : Makineli Tüfek PMT Jandarma İsmail Demir
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