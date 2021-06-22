İlk teslimat gerçekleşti: "Durmak Yok Yola Devam!"

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 7.62 mm Makineli Tüfek PMT 7.62'nin ilk teslimatlarının jandarmaya gerçekleştirildiğini duyurdu.

İsmail Demir paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:

"Bir silah sisteminde daha dışa bağımlılığı bitiriyor, yerli ve milli üretimle güvenlik güçlerimizin kullanımına sunuyoruz. Platformlar için 7.62 mm Makineli Tüfek PMT 7.62'nin ilk teslimatlarını Jandarma'ya gerçekleştirdik. Hayırlı olsun. Durmak Yok Yola Devam!"