MAHZEN-24 operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Elebaşılığını Barış Boyun'un (Yurt dışı firar) yaptığı organize suç örgütüne yönelik İzmir'de “MAHZEN-24” operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda tetikçinin de aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı.
Elebaşılığını Barış Boyun'un (Yurt dışı firar) yaptığı organize suç örgütüne yönelik İzmir'de "MAHZEN-24" operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda tetikçinin de aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı.
Operasyonlarda 4 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve suçta kullanıldığı tespit edilen motosiklete el konuldu.
Yakalanan şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, silahlı tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.