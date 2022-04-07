Mahsur Yavaş mı Kılıçdaroğlu mu?

Mahsur Yavaş mı Kılıçdaroğlu mu?

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın partisinin cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı. Yavaş daha önce yaptığı açıklamada adaylık iddiaları yalanlamıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Koordinatörü V. Memduh Gültekin 'de Ümit Özdağ'ı yalanlayarak çıkan haberlerle ilgilerinin bulunmadığını açıkladı.

Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya ilişkin olarak da şunları kaydetti:

"Bu doğru. Biz kendileriyle görüşmedik, ben bu kararı divanda bile paylaşmadım. Divandan bu konuda bir yetki istedim. Tekrar kendilerine çok teşekkür ediyorum. 'Biz size güveniyoruz sayın genel başkanımız. Yetki sizde' dediler.

CHPLİ BELEDİYELER BÖLÜNDÜ

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Genel başkanlar parlamenter sistemin doğal başbakan adayıdır. Ben Sayın Genel Başkan'ın aday olmasını istemem ama aday olursa oy veririm" dedi.

Özcan ayrıca, "Sayın Genel Başkan ile ilgili yorum yapmayayım ama Sayın Mansur Bey, Sayın İmamoğlu. İkisinin de kazanma şansı yüzde 100. Elimizde böyle değerler varken niye yüzde 51 kazanma şansı olanı çıkarırsınız?" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Antalya'da düzenlediği İktidara Hazırız-Büyük Örgüt Buluşması'nda konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben, "Sayın Genel Başkanım, bizim gönlümüzün adayı sizsiniz" dedi. Böcek'in bu sözleri salondaki partililer tarafından uzun süre alkışlandı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gönlünde yatan ismi açıklayan Böcek, "Sayın Genel Başkanım, bizim gönlümüzün adayı sizsiniz. Millet İttifakı'nın ortakları ile birlikte alacağınız her kararın arkasında ve yanındayız. Milleti İttifakı'nın vereceği karar doğrultusunda canla başla gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz. İktidara her zamankinden daha fazla hazır olduğumuzu bir kez daha söylemek istiyorum." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına nasıl bakıyorsunuz' sorusuza "Eğer CHP içinden bir aday ismi önerilecekse, önceliğin Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na verilmesi uygun olur" şeklinde cevap verdi.