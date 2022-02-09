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Mahsur kalan 17'si askeri personel 21 kişi hakkında Vali Şıldak'tan açıklama
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09 Şubat 2022 Çarşamba 10:55:00 - Güncelleme:09 Şubat 2022 Çarşamba 10:55:00

Mahsur kalan 17'si askeri personel 21 kişi hakkında Vali Şıldak'tan açıklama

Kaynak: AA

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Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 kişilik belediye ekibine ulaşılması için başlatılan çalışma devam ediyor. Vali Şıldak, mahsur kalan ekiplere yaklaşık 1 kilometre mesafenin kaldığını belirtti. Ayrıca hava Kuvvetleri tarafından bir arama-kurtarma helikopteri görevlendirildi.

Vali Hasan Şıldak, Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde Sarıkız Tepesi mevkisinde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığında görevli askeri personeli taşıyan 3 araç ile yolu açma çalışması yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalmasının ardından ekipleri koordine ediyor.

Milli parkın Sarıkız bölgesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Şıldak, çalışmalara devam edildiğini söyledi.

Mahsur kalan ekiplere yaklaşık 1 kilometre mesafenin kaldığını belirten Şıldak, şöyle konuştu:

"Makine arızaları yaşadık, yeni makineler sevk ediyoruz. Ekipler yaya da ulaşmaya çalışacaklar. Helikopter de talep ettik, tüm imkanları kullanıyoruz. Şu an itibariyle orada mahsur kalan arkadaşlarımızın yakıt sıkıntıları yok. Sağlık durumları iyi, o yönden problem yok. Şartlar zor, şu an bulunduğumuz yer bizi aldatıyor, burada hava iyi ama yukarısı çok kötü. Hala kısmen tipi var. Helikopterle alma durumumuz da olabilir."

Vali Şıldak, mahsur kalan askeri personel ve belediye ekibiyle telefonla irtibat halinde olduklarını kaydetti.

HAVA KUVVETLERİ ARAMA-KURTARMA HELİKOPTERİ GÖREVLENDİRDİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, "Kazdağları'ndaki (Balıkesir) kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kalan personelimiz ve belediyenin yol açma ekipleri için hava şartlarının da müsait hâle gelmesiyle birlikte Hava Kuvvetlerimiz tarafından bir arama-kurtarma helikopteri görevlendirildi" denildi.

Etiketler : Vali Hasan Şıldak Milli Savunma Bakanlığı Kazdağları
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