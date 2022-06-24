Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesine binlerce kişi akın etti!

Ömrünü İslam'a adayan alim, İsmailağa Cemaati'nin Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, 93 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerle hayata gözlerini yumdu.

Torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini duyurmasıyla, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun sevenleri yasa boğuldu.

Siyasi isimler de dahil olmak üzere, birçok çevreden taziye mesajları art arda yayınlandı.

Sevenleri ise Ustaosmanoğlu'nun Beykoz'daki evini boş bırakmadı.

3 milyon kişi cenazeye katıldı

Cenazesi Ustaosmanoğlu'nun son yolculuğu için milyonlar Fatih Camii'ne akın etti.

Geceden bu yana gelen sevenleri, cami çevresini doldurdu.

Siyasilerin de katılım sağladığı cenaze törenine, 3 milyon kişinin katıldığı öğrenildi.