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05 Aralık 2021 Pazar 15:17:00 - Güncelleme:05 Aralık 2021 Pazar 15:18:00

Mağarada etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri belli oldu

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığınca, Tunceli'de etkisiz hale getirilen 9 teröristten turuncu ve gri listedeki 5'inin isimleri ve katıldıkları eylemler paylaşıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları" kapsamında, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince bir mağaraya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen, 1'i teslim olan toplam 9 teröristten, 3'ünün turuncu, 2'sinin ise gri kategoride olduğu hatırlatıldı.

Teröristlerin kimlikleri ve katıldıkları eylemler hakkında bilgi verilen açıklamada, teröristlerden birinin, Tunceli Ovacık kırsalında "sorumlu" seviyede faaliyet gösteren ve Terörden Arananlar Listesinde 1 milyon liraya kadar ödülle "turuncu" kategoride yer alan "Munzur" kod adlı Cihan Söylemez olduğu kaydedildi.

Uzun süredir Ovacık kırsalında faaliyet gösteren teröristin, başta yol kesme, araç yakma eylemleri olmak üzere, bölgede meydana gelen birçok terör eyleminin planlayıcısı olduğu ifade edilen açıklamada, teröristin ayrıca 26 Eylül 2015'te Tunceli kırsalında Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in şehit edilmesi eylemini gerçekleştirilen terörist grup içerisinde olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, aynı kategoride yer alan diğer iki teröristin ise Tunceli kırsalında örgütün sözde kadın sorumlusu "Veroz" kod adlı Çağla Yeleser ve Tunceli Hozat kırsalında "sorumlu" düzeyde faaliyet yürüten "Jinda Jin" kod adlı Mihriban Ata olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Etkisiz hale getirilen ve Terörden Arananlar Listesinde 500 bin liraya kadar ödülle "gri" kategoride yer alan diğer iki teröristin ise Tunceli Hozat ve Ovacık kırsalında faaliyet yürüten "Nuda Karker" kod adlı Güldane Karaer ve "Rojin Adıyaman" kod adlı Hasret Ülger olduğunun tespit edildiği anlatıldı.

Açıklamada, operasyonda etkisiz hale getirilen 9 teröristin, özellikle 2015-2016 yılları arasında Tunceli Ovacık ve Hozat ilçelerinde, yol kesme, araç yakma, kamu kurum kuruluşlarına ait binalar ile güvenlik güçlerine ait bina, tesis ve araçlara yönelik birçok terör eylemini gerçekleştirdiklerinin belirlendiği vurgulandı.

Etiketler : Nuda Karker Güldane Karaer Rojin Adıyaman
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