"Madencilerimiz cansiperane mücadele veriyor"

Genel Başkan Yeşil, "Arkadaşlarımız çok zor şartlarda zamanla yarışarak vatandaşlarımızın hayatlarını kurtarmak için cansiperane mücadele ediyor. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah işlerinde kolaylıklar versin." dedi.

Deprem bölgelerinde arama ve kurtarma çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdüren binlerce maden işçisi, durmaksızın bir canlı daha enkazdan kurtarmak için mücadelesini sürdürüyor. Kurtardıkları canlarla Türkiye'nin gururu olan maden işçilerini ziyaret ederek destek veren GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da madencileri ziyaret etti. Diğer illerdeki maden işçilerini de ziyaret edecek olan GMİS Yönetim Kurulu, TTK ve MTA işçilerine gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür etti.

Maden işçilerinin zamanla yarışarak canlar kurtarmaya çalıştığını anlatan Yeşil, "Afet bölgesindeyiz. GMİS yönetim kurulu olarak madenci kardeşlerimi çalıştıkları alanda ziyaret ediyoruz. Arkadaşlarımız çok zor şartlarda zamanla yarışarak vatandaşlarımızın hayatlarını kurtarmak için cansiperane mücadele ediyor. Madenci kardeşlerimiz bütün deprem bölgelerinde ellerinden gelenin en iyisini yapmak için gördüğünüz gibi sahadalar. Bir vatandaşımızı daha enkazın altından canlı çıkarmak içi mücadele veriyor. Ben tüm madenci kardeşlerimize, emek veren herkese teşekkür ediyorum.

Görünmez kahramanlarımız madencilerimiz deprem bölgelerinde çok güzel işler yapıyorlar. Mucizelere tanık oluyoruz. 102 saatin ardından madenci kardeşlerimiz bir vatandaşımızı daha göçük altından aldı. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah işlerinde kolaylıklar versin." dedi.