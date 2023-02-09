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09 Şubat 2023 Perşembe 22:31:00 - Güncelleme:09 Şubat 2023 Perşembe 22:31:00

Madenciler, depremin 88. saatinde karı koca çifti kurtardı

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Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden işçileri, depremin 88. saatinde karı koca çifti kurtardı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük hasara yol açan depremde Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden işçileri, depremden 88 saat sonra 10 saat süren çalışmanın ardından saat 20:45'de enkazda kalan İbrahim Halil ve eşi Ayla Halil'i yaralı olarak çıkartmayı başardı. O anları görüntüleyen maden işçisi, "Allah'ım sana şükürler olsun" diyerek duygu dolu anlar yaşadı.

Hatay'da çalışmalarına devam eden maden işçileri, depremin 88'inci saatinde bir mucizeyi gerçekleştirdi. Diğer kurtarma ekiplerinin de yardımıyla yaklaşık 10 saat mücadele veren maden işçileri, göçükte kalan Ayla ve İbrahim Halil'e ulaşmayı başardı. Maden işçileri ve diğer kurtarma ekipleri o anda büyük sevinç yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan TTK Kozlu Müessese Müdürlüğünde çalışan maden işçisi Mevlüt Davul, '"Allah'ım sana şükürler olsun" diyerek duygu dolu anlar yaşadı.

Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralı çift, hastaneye kaldırıldı.

Etiketler : hatay deprem madenci

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