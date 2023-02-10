VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Depremden 17 saniye önce görülen esrarengiz olay
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığından yıkılan binalara ilişkin açıklama
Duygusal teşekkür! Kurtarma ekibindeki askerin elini öptü
AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman: Çiçek kokulu ablamı, sırdaşım abim dahil 11 yakınımı kaybettim
Özbekistanlı ekipler, Hatay'da 13 kişiyi enkaz altından kurtardı
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Berlin Büyükelçiliğindeki taziye defterini imzaladı
Suriye'de can kayıpları 3 bin 384'e yükseldi
Sanayicilerin deprem bölgesine yönelik yardımları aralıksız sürüyor
Yusuf bebek ile ağabeyi depremin 105'inci saatinde kurtarıldı
Depremden 104 saat sonra kurtarılan uzman çavuş Kur'an-ı Kerim okudu
Suudi Arabistan 104 ton yardım malzemesi taşıyan 3'üncü uçağını Türkiye'ye yolladı
Almanya Cumhurbaşkanı taziye defterini imzaladı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de can kayıpları 3 bin 384'e yükseldi
TOBB deprem bölgesine 392 tır ile yardım malzemesi ulaştırdı
Enkaz altında simit isteyen çocuk, kendisini kurtaran ekiplere sarıldı
Bilim insanları "asrın felaketi"ni analiz etmek için sahaya indi
Türk Kızılaydan "kan bağışı" için kritik çağrı
Asrın felaketinde, dünyaca ünlü isimlerin Türkiye'ye desteği sürüyor
Adalet Bakanlığından köylerdeki defin işlemleri için açıklama
TBB'den depremlerde yıkılan binaların sorumluları hakkında suç duyurusu
BM, "asrın felaketi"nden etkilenen 500 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor
Fransa'nın Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu söyledi
Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 10 kişi tutuklandı
İskenderun'daki Arzu Apartmanı'nın enkazından 6 kişilik aile 102 saat sonra kurtarıldı
10 Şubat 2023 Cuma 13:30:00 - Güncelleme:10 Şubat 2023 Cuma 13:30:00

Madenciler, deprem enkazlarında çökmeyi önleyen "domuz damı" yöntemiyle ilerliyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, enkazın 8 metre derinliğine girerek genç kızı sağ çıkaran Zonguldaklı madenciler, ocaklarda tavan göçüklerini önledikleri sistemle enkaz altında rahatlıkla ilerleyebiliyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, enkazın 8 metre derinliğine girerek 17 yaşındaki genç kızı depremden 90 saat sonra sağ çıkaran Zonguldaklı madenciler, ocaklarda tavan göçüklerini önledikleri sistemle enkaz altında rahatlıkla ilerleyebiliyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığına bağlı olarak 1938'de kurulan Merkez Tahlisiye İstasyonu, kurtarma, ocak yangını, enkaza girme ve gazla mücadele konularındaki uzmanlığı sayesinde her bir madencinin "kurtarıcı" olmasına katkı sağlıyor.

Kömür üretimi süresince yaşadığı büyük maden kazalarındaki acı deneyimleriyle göçük açma, ahşap tahkimat yapımı ve dar kesitte çalışma üstünlüğü gibi becerilere sahip madenciler, yerin metrelerce altında edindikleri tecrübeyle kurtarma çalışmalarında başarılı oluyor.

17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinde 103 kişiyi yığınların altından sağ çıkartmayı başaran kömür işçileri, yerin metrelerce altındaki ocaklarda uyguladıkları tavan kısmının çökmesini engelleyen "domuz damı" denilen tahkimat sistemini enkazlarda da kullanıyor.

"DOMUZ DAMI" YÖNTEMİ GÜVENLİ YAŞAM KORİDORU OLUŞTURUYOR

Bu sistemde uygun boyutlarda kesilen ahşap malzeme tavan kısmına sıkıştırılıp enkazın göçmesi engellenerek yaşam koridoru oluşturuluyor.

Madenciler kendi güvenlikleri açısından da önemli olan tahkimat sistemi sayesinde, binaların derinliklerine oluşturdukları galerilerden ilerleyebiliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı Adıyaman'da da aynı metodu kullanan kömür işçileri, 7 katlı Bereket Apartmanı enkazında yürüttüğü çalışmada,17 yaşındaki Gülsüm Yeşilkaya'yı 90 saat sonra kurtarıldı.

Depremin etkilediği illerde çok sayıda kişiye sağ ulaşan madenciler, bölgedeki çalışmasını sürdürüyor.

MADENCİLERİN FARK YARATAN ÖZELLİKLERİ

Afetler sonrası yapılan değerlendirme çalışmalarında madencilerin öne çıkan özellikleri şöyle sıralandı:

"Yer altının mutlak karanlığında ve yalnızlığında çok çabuk karar verme ve uygulama yeteneğine sahip olmaları, göçükte kalan kazazedeye, uzun süre dar ve kapalı alanlarda çalışmanın verdiği alışkanlıkla, genellikle 1 metrekareyi bulmayan açıklıktan ulaşabilmeleri, kurtarma çalışmaları sırasında öncelikle kendilerini yeni oluşacak göçükten koruyabilecek ağaç tahkimat yapabilme yetenekleri, fiziksel özellik olarak çok zor şartlarda uzun süre çalışabilmeleri."

Etiketler : kahramanmaraş deprem madenciler enkaz domuz damı asrın felaketi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX