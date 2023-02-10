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10 Şubat 2023 Cuma 00:36:00 - Güncelleme:10 Şubat 2023 Cuma 00:36:00

Madenciler 8 metre derinliğe indiği enkazdan depremzedeye ulaştı

Kaynak: AA

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'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremden etkilenen Adıyaman'da, madencilerin enkazın 8 metre derinliğine inerek ulaştığı 17 yaşındaki genç kız, enkazdan 90 saat sonra sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili vuran depremlerde yıkımın yaşandığı Adıyaman'da, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekiplerin 7 katlı Bereket Apartmanı enkazında yürüttüğü çalışmada, 17 yaşındaki Gülsüm Yeşilkaya, 90 saat sonra kurtarıldı.

MADEN OCAĞINI ANDIRAN TÜNEL

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Zonguldak ekiplerinin Gülsüm'e ulaşmak için gösterdiği yoğun çaba ise dikkati çekti.

Gülsüm'ün sesini sabah saat 09.00 sularında duyan ekipler, yaklaşık 13 saatlik bir çalışmayla genç kıza ulaştı.

7 katlı binanın alt katlarında bulunan Gülsüm için maden ocaklarını andıran bir görüntüye sahip olan "domuz damı" yöntemini devreye sokan ekiplerin, Gülsüm'e ulaştıktan sonra genç kızla diyalogları enkazın 8 metre derinliğinde kameraya yansıdı.

Görüntülerde, zinde tutmak için genç kızla sürekli konuşma çabasında olduğu görülen ekipler, Gülsüm'den "İyiyim" yanıtını aldıktan sonra sevinç yaşadı.

Isı battaniyesine sarılan Gülsüm, daha sonra enkazdan dışarıya çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Gülsüm'ün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler : deprem madenci asrın felaketi adıyaman

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