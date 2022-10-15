Maden şehitlerine veda... Başkan Erdoğan, Bartın'da cenaze törenine katıldı
Başkan Erdoğan, Bartın'da gerçekleşen maden ocağı patlamasında vefat eden 22 yaşındaki Rahman Özçelik'in cenazesine katıldı. Erdoğan, "Bütün kardeşlerimizin aileleri bizlere mirastır ve bu miraslara bizler devlet olarak sahip çıkacağız" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağındaki meydana gelen patlamada hayatını Rahman Özçelik için Makaracı köyünde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Başkan Erdoğan, "Bütün kardeşlerimizin aileleri bizlere mirastır ve bu miraslara bizler devlet olarak sahip çıkacağız" dedi.
Başkan Erdoğan, "24 saatte neticeye varmış olmamız bizleri bu noktada rahatlattı. Çünkü Soma'da biliyorsunuz çok uzun sürdü" açıklamasında bulundu.
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