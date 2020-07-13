Madagaskar'da koronavirüs parlamentoya bulaştı

Rajoelina, şu ana kadar bir milletvekili ile bir senatörün Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.

Covid-19'a karşı geliştirdiği Covid Organics adlı bitkisel karışımla gündeme gelen Madagaskar'da temmuz başından bu yana vaka sayısı iki kattan fazla arttı.

Ülkede salgının başından bu yana 5 bin 90 vaka tespit edildi.

Virüs bulaşan 2 bin 363 kişi iyileşirken, 37 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısındaki hızlı artış nedeniyle başkent Antananarivo'nun da yer aldığı Analamanga bölgesinde 20 Nisan'da kaldırılan karantina uygulaması 6-20 Temmuz için yeniden uygulamaya konulmuştu.