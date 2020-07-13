Madagaskar'da koronavirüs parlamentoya bulaştı
Kaynak: AA
Ulusal basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, Ulusal Mecliste yapılan Kovid-19 testlerinde 11 milletvekilinin, Senato'da da 14 senatörün sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.
Rajoelina, şu ana kadar bir milletvekili ile bir senatörün Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.
Covid-19'a karşı geliştirdiği Covid Organics adlı bitkisel karışımla gündeme gelen Madagaskar'da temmuz başından bu yana vaka sayısı iki kattan fazla arttı.
Ülkede salgının başından bu yana 5 bin 90 vaka tespit edildi.
Virüs bulaşan 2 bin 363 kişi iyileşirken, 37 kişi hayatını kaybetti.
Vaka sayısındaki hızlı artış nedeniyle başkent Antananarivo'nun da yer aldığı Analamanga bölgesinde 20 Nisan'da kaldırılan karantina uygulaması 6-20 Temmuz için yeniden uygulamaya konulmuştu.
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