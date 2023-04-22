Macron için tencereler önceden toplandı

Fransa'da sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Fransız polisinin göstericilerin gürültü yapmak için kullandığı küçük, çelik bir tencereye el koyduğu görülüyor.

Fransa'daki yerel yetkililer Macron'un bölgedeki bir liseye yaptığı ziyaret öncesinde alınan tencere yasağı kararını, "taşınabilir ses cihazı" ve "eğlence cihazı" yasağı olarak tanımladı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan solcu Boyun Eğmeyen Fransa'dan yerel meclis vekili Sebastien Rome, "Yasak sadece yumurtalar ve tavalar içinse, benim evimde bunlar yemek yapmak için kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

Tencerelerin yanı sıra tavalar ve kürekler de Macron'un çarşamba günü Muttersholtz kasabasına yaptığı ziyarette protestocular tarafından kullanılmıştı.