VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yeni Altay tankı test için TSK'ya teslim ediliyor
Sudan'daki yabancıların tahliyesine başlandı
Cumhur İttifakı deprem bölgesinde.... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Macron için tencereler önceden toplandı
Fransa'da çevreciler yol ortasına duvar ördü
"Türkiye'nin şahlanış dönemi başlıyor, bizi kimse tutamaz"
22 Nisan 2023 Cumartesi 19:49:00 - Güncelleme:22 Nisan 2023 Cumartesi 19:49:00

Macron için tencereler önceden toplandı

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Fransa'nın Ganges kasabasında polis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ziyareti öncesinde göstericilerden tencere topladı

Fransa'da sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Fransız polisinin göstericilerin gürültü yapmak için kullandığı küçük, çelik bir tencereye el koyduğu görülüyor.

Fransa'daki yerel yetkililer Macron'un bölgedeki bir liseye yaptığı ziyaret öncesinde alınan tencere yasağı kararını, "taşınabilir ses cihazı" ve "eğlence cihazı" yasağı olarak tanımladı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan solcu Boyun Eğmeyen Fransa'dan yerel meclis vekili Sebastien Rome, "Yasak sadece yumurtalar ve tavalar içinse, benim evimde bunlar yemek yapmak için kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

Tencerelerin yanı sıra tavalar ve kürekler de Macron'un çarşamba günü Muttersholtz kasabasına yaptığı ziyarette protestocular tarafından kullanılmıştı.

Etiketler : macron tencere fransa
Muhteşem Metaversa

Muhteşem Metaversa
‘Al Sancak' ziyareti

‘Al Sancak' ziyareti
"36 milyonu TL'yi sana bırakmayacağım"

"36 milyonu TL'yi sana bırakmayacağım"
Yaralara Yeşilçam desteği

Yaralara Yeşilçam desteği
Şeker Fareler'e ses verdi

Şeker Fareler'e ses verdi
Roman 2 oldu

Roman 2 oldu
Yeni film heyecanı

Yeni film heyecanı
Uzaylılar beni kaçırdı

Uzaylılar beni kaçırdı
TRT Dijital 40 yapımla açılacak

TRT Dijital 40 yapımla açılacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX