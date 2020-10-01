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01 Ekim 2020 Perşembe 15:26:00 - Güncelleme:01 Ekim 2020 Perşembe 15:32:00

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis: Soru işareti kalmadı, Türkiye ilk 10 ekonomi arasına girecek

Kaynak: AA

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Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, "Türkiye, birkaç yıl önce dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında olacağını söyledi. Bizim değerlendirmemize göre, en büyük 10 ülke arasına girip girmeyeceği konusunda bir soru işareti kalmadı. Sadece ne zaman gireceğinde bir soru işareti bulunuyor. Bizce bu kısa zaman içerisinde gerçekleşecek" ifadesini kullandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Macaristan İş Konseyi, Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı (HEPA) ve Macaristan Yatırımı Teşvik Ajansı iş birliğiyle "Türkiye'yi Avrupa'ya Açan Anahtar: Macaristan" başlıklı bir internet semineri gerçekleştirildi.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis, seminerde yaptığı konuşmada, Türkiye ve Macaristan arasında güçlü tarihi bağlar bulunduğunu ifade etti.

Matis, iki ülke arasında ilişkilerin 21. yüzyılda ivmelenmesinin 2013 yılında başladığını belirterek, dönemin başbakanlarının Türkiye ve Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi (YDSK) kurulmasına karar verdiğini hatırlattı.

Konseyin sıralı toplantılarında ikili ticaret hacminin 6 milyar dolara yükselmesi gerektiğinin kararlaştırıldığını anımsatan Matis, çalışmalarda sadece ticarete odaklanılmadığını, 2013 yılında karşılıklı kültür merkezlerinin açılarak ülkelerin görünürlüğü ve bilinirliğinin artırıldığını söyledi.

Tarih boyunca iki ülkenin hiçbir zaman karşı karşıya gelmemesinin ilişkilerin geleceği adına önemine işaret eden Matis, şunları kaydetti:

"Ekonomi alanında Türkler için Macaristan, Avrupa'ya açılan bir kapı. Türkiye ise Macarlar için doğu ve batı arasında bir köprü olmak ile beraber zaten kendisi de ciddi bir piyasadır. Türkiye, birkaç yıl önce dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında olacağını söyledi. Bizim değerlendirmemize göre, en büyük 10 ülke arasına girip girmeyeceği konusunda bir soru işareti kalmadı. Sadece ne zaman gireceğinde bir soru işareti bulunuyor. Bizce bu kısa zaman içerisinde gerçekleşecek."

- "Türklerin Macaristan'a yatırımı 2 milyar avronun üzerinde"

DEİK/Türkiye-Macaristan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat da Türkiye ile Macaristan'ın ortak tarihi geçmişi bulunduğunu, bu ortak geçmişin ışığında ekonomik ve ticari ilişkilerde vizyoner bir bakış açısı geliştirmek istediklerini söyledi.

Macaristan'ın, yatırım yapmak için çok önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Polat, şöyle devam etti:

"Neden Macaristan diye düşündüğümüzde Macaristan'ın jeopolitik konumu dikkati çekiyor. Macaristan, Avrupa'nın tam ortasında, İstanbul'dan uçakla 1,5 saat... Macaristan'da 30 yıl önce ilk şirketim olan lojistik merkezini kurdum. O günden bugüne Türk ve Macar ilişkileri ciddi olarak gelişiyor. Ayrıca Macaristan, yatırım için ciddi teşvikler sağlayan bir ülke. Avrupa'daki en düşük kurumlar vergisine sahip. Yine Macar Eximbank'ın da yatırımcılara ciddi katkıları ve desteği bulunuyor."

Macaristan'ın ticaret hacminin son 10 yılda yaklaşık yüzde 55 büyüdüğünü aktaran Polat, "Türkiye için Macaristan, Avrupa'nın göbeğinde bir merkez. 2013 yılında YDSK ile ticareti ve turizmi artırmak hedefimiz vardı. Bunu başardık, 5 yıl önce Budapeşte-İstanbul uçak sayısı haftada 3 iken, şimdi günde 5 uçak var. 5 sene önce ticaret hacmi 1,6 milyar dolar civarındaydı, pandemiden önce 3,6 milyar dolara çıkmıştık. 5 yıl önce Türklerin Macaristan'a yatırımı 100 milyon avroyu bulmazken, şimdi 2 milyar avronun üzerinde." ifadelerini kullandı.

Polat, DEİK ve İş Konseyi olarak, Türkiye ve Macaristan için parlak ve başarılı bir gelecek inşa etmek istediklerini, internet seminerinin bu amacı gerçekleştirmeye yönelik olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından HEPA Üst Yöneticisi (CEO) Kristof Szabo ile Macaristan Yatırım Teşvik Ajansı CEO'su Robert Esik, ülkelerindeki yatırım ve ihracattaki teşviklere ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

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