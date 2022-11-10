Macaristan vatandaşları için vize muafiyeti kararı Resmi Gazete'de
Kaynak: AA
Macaristan vatandaşlarına Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti uygulanacak.
Macaristan'ın kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince karar verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
- Türk Telekom yılın ilk 9 ayı güçlü büyüdü yatırım hedefini 14 milyar TL'ye yükseltti
- Akyapı MÜSİAD EXPO'DA Yoğun İlgi Gördü
- Macaristan vatandaşları için vize muafiyeti kararı Resmi Gazete'de
- Emine Erdoğan'dan "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" paylaşımı
- Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
- Ulu Önder Atatürk için Anıtkabir'de devlet töreni düzenlendi