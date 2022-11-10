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10 Kasım 2022 Perşembe 10:35:00 - Güncelleme:10 Kasım 2022 Perşembe 10:35:00

Macaristan vatandaşları için vize muafiyeti kararı Resmi Gazete'de

Kaynak: AA

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Macaristan vatandaşlarına Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti uygulanacak.

Macaristan'ın kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Etiketler : Macaristan Türkiye Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
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