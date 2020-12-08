"Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elinde"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macar mevkidaşı Bakanı Szijjarto ortak basın açıklaması düzenledi. AB'nin gerçekleri görmesini gerektiğini belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB ile ilişkileri geliştirmek istediğini söyledi. Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ise, "İster beğensinler ister beğenmesinler, Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elindedir" açıklamasında bulundu.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

"İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEK İSTEDİK"

Çavuşoğlu, "AB ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Türkiye olarak tam üyelik perspektifiyle ilişkilerimizi geliştirmek istedik. Bu böyle oldu mu hayır, bazen bizden kaynaklanmıştır bazen onlardan." dedi.

"SORUNLARI ANCAK DİPLOMASİYLE ÇÖZERİZ"

AB'nin Yunanistan'la ilgili meselelerde dürüst bir arabulucu rolünü üstlenmesi gerektiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Yunanistan hiçbir zaman diyaloğa yanaşmadı. Biz her zaman aklı selim, olumlu hava yaratarak ilişkilerimiz geliştiririz. Sorunları ancak diyalog ve diplomasiyle çözeriz"

MACARİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI: AB'NİN GVENLİĞİ TÜRKİYE'NİN ELİNDE

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin, "İster beğensinler ister beğenmesinler, Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elindedir" ifadelerini kullandı.