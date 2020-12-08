  • BIST
    1345.98
  • Dolar
    7,8345
  • Euro
    9,4947
  • Altın
    469,7370
İstanbul
8 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elinde"
Türkiye de sipariş etmişti... İlk sonuçlar geldi
Kurtulmuş'tan 'Erken seçim' açıklaması
En büyük aşı operasyonu başlıyor!
Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı
50 ilde FETÖ operasyonu: 304 gözaltı kararı
Darbeci Hafter haddini aştı!
Miçotakis'ten Türkiye itirafı!
Karadeniz'de tehlikeli gerginlik
Burcu Kara'dan ev hayatıyla ilgili esprili yorum: Fırat'tan sonra mutfağı bıraktım
Menajerimi Ara'ya konuk olan İrem Derici'den oyunculuk açıklaması: Şarkıcılıktan iyi
"Hırsım çocukluğumda kaldı"
Doha'da ‘Seni Çok Bekledim' ile Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu!
Aynur Aydın'dan samimi açıklamalar! 'Mavi tıklı'lar peşinde...
İdo Tatlıses'in nişanlısı Yasemin Şefkatli pandemide tutumlu olmayı seçti
Burcu Özberk: Oyunculukta kurallarım var
Türkücü Ekin'in koronavirüsle mücadelesi! '2 kez yaşadım ve ölümle burun buruna geldim'
Başarıları online ödüllendirildi
Kıraç'tan tek başına 'Hayat'
Merve Boluğur sırlarını YouTube kanalında anlatacak
Koronavirüs çiçek satışlarını arttırdı... Evde kavga eden çiftler gönderiyor
Çöpe gideceğine can dostlar doyuyor
Dört bin yıllık apartman
Bizde insanlık ölmez
08 Aralık 2020 Salı 16:52:00 - Güncelleme:08 Aralık 2020 Salı 16:52:00

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elinde

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macar mevkidaşı Bakanı Szijjarto ortak basın açıklaması düzenledi. AB'nin gerçekleri görmesini gerektiğini belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB ile ilişkileri geliştirmek istediğini söyledi. Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ise, "İster beğensinler ister beğenmesinler, Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elindedir" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macar mevkidaşı Bakanı Szijjarto ortak basın açıklaması düzenledi. AB'nin gerçekleri görmesini gerektiğini belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB ile ilişkileri geliştirmek istediğini söyledi. Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ise, "İster beğensinler ister beğenmesinler, Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elindedir" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

"İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEK İSTEDİK"

Çavuşoğlu, "AB ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Türkiye olarak tam üyelik perspektifiyle ilişkilerimizi geliştirmek istedik. Bu böyle oldu mu hayır, bazen bizden kaynaklanmıştır bazen onlardan." dedi.

"SORUNLARI ANCAK DİPLOMASİYLE ÇÖZERİZ"

AB'nin Yunanistan'la ilgili meselelerde dürüst bir arabulucu rolünü üstlenmesi gerektiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Yunanistan hiçbir zaman diyaloğa yanaşmadı. Biz her zaman aklı selim, olumlu hava yaratarak ilişkilerimiz geliştiririz. Sorunları ancak diyalog ve diplomasiyle çözeriz"

MACARİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI: AB'NİN GVENLİĞİ TÜRKİYE'NİN ELİNDE

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin, "İster beğensinler ister beğenmesinler, Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elindedir" ifadelerini kullandı.

Etiketler : macaristan macar bakan Szijjarto türkiye mevlüt çavuşoğlu
Karantina için İstanbul'da

Karantina için İstanbul'da
Youtube'da güldürecek

Youtube'da güldürecek
Arzu Sabancı'dan 9 Kere Leyla isyanı

Arzu Sabancı'dan 9 Kere Leyla isyanı
Hazal Kaya eşi Ali Atay'ın peşinden Çeşme'ye gitti

Hazal Kaya eşi Ali Atay'ın peşinden Çeşme'ye gitti
Kıvanç Tatlıtuğ'un Indiana Jones tarzı olay oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un Indiana Jones tarzı olay oldu
Tedbirler hayat kurtarır

Tedbirler hayat kurtarır
Güzel bir şarkısın sen

Güzel bir şarkısın sen
Şarkıcı Gülden'den 5 şarkı 5 klip

Şarkıcı Gülden'den 5 şarkı 5 klip
Seneye nikah var

Seneye nikah var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER