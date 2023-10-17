‘Maça' operasyona paraşütle iniyor
Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı bünyesindeki köpekler, güvenlik operasyonlarına yönelik eğitimlerle sahadaki ekiplerin en büyük yardımcısı oluyor.
Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı bünyesindeki köpekler, güvenlik operasyonlarına yönelik eğitimlerle sahadaki ekiplerin en büyük yardımcısı oluyor. Eğitimli köpekler, yükseklik fark etmeksizin jandarma timi personeliyle paraşütle operasyon bölgesine iniş yapabiliyorlar.
Jandarma bünyesinde arama kurtarma köpeği olarak görev yapan 4 yaşındaki Belçika Malinois ırkı "Maça"nın, Sivrihisar Havacılık Merkezi'ndeki paraşütle atlama eğitimi görüntülendi. Paraşütü açacak operatörüne kancalarla bağlanan Maça, helikopterle yaklaşık 10 bin fit yüksekliği çıkarıldı. Maça, başarılı şekilde yere indi.