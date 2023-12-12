Hakeme yumruklu saldırı... "Temennimiz bir daha sporda şiddetin olmaması"

Maç sonrası hakeme yumruklu saldırı... Bakan Yerlikaya: Temennimiz bir daha sporda şiddetin olmaması
Saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Temennimiz bir daha sporda şiddetin olmaması." dedi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan hakem Halil Mutlu Meler'i müşahede altından tutulduğu hastanede ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar...
Dünyanın en popüler sporunda böyle enstantaneler görmeyi hak ediyor muyuz? Hak etmiyoruz. Artık konu mahkemede, süreç devam ediyor. Hep birlikte mahkemede bu işin nereye gideceğini göreceğiz, adalete inanıyoruz
Sayın Cumhurbaşkanımız az önce, bizim hakemimizi ziyaret ettiğimiz esnada hakemimizle telefonla görüştü. Süreci takip ettiğini söyledi
Bütün hakem camiamıza geçmiş olsun dileklerini ilettim
Temennimiz bir daha sporda şiddetin olmaması
Adalete inanıyoruz, nereye evrileceğini göreceğiz
Ayrıntılar geliyor...
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