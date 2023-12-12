Hakeme yumruklu saldırı... "Temennimiz bir daha sporda şiddetin olmaması"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan hakem Halil Mutlu Meler'i müşahede altından tutulduğu hastanede ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar...

Dünyanın en popüler sporunda böyle enstantaneler görmeyi hak ediyor muyuz? Hak etmiyoruz. Artık konu mahkemede, süreç devam ediyor. Hep birlikte mahkemede bu işin nereye gideceğini göreceğiz, adalete inanıyoruz



Sayın Cumhurbaşkanımız az önce, bizim hakemimizi ziyaret ettiğimiz esnada hakemimizle telefonla görüştü. Süreci takip ettiğini söyledi



Bütün hakem camiamıza geçmiş olsun dileklerini ilettim

Temennimiz bir daha sporda şiddetin olmaması

Adalete inanıyoruz, nereye evrileceğini göreceğiz

Ayrıntılar geliyor...

Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü Başkanı Koca tutuklandı