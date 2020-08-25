M4 karayolunda devriyeye saldırı... MSB: Bölge derhal ateş altına alındı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda 26. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi sırasında meydana gelen patlamada bir aracın hafif hasar gördüğünü bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu 5 Mart Mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 karayolunda icra edilen 26. Birleşik Kara Devriyesi esnasında meydana gelen patlama nedeniyle konvoydaki bir araç hafif hasar görmüştür. Bölge derhal ateş altına alınmıştır, operasyon devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
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