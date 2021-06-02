Lüksünden taviz vermiyor

Geçtiğimiz aylarda ailesiyle birlikte gittiği 10 günlük tatil 30 bin TL ödediği konuşulan Berkay, bu kez Akmerkez'de 170 bin TL'lik saat baktı. Her fırsatta konserlerin olmamasından dolayı dert yanan şarkıcının lüks harcamaları dikkat çekerken Berkay, "Saat almadım, sordum. İlerleyen zamanda alacağım. Herkes nasıl ailesiyle tatile çıkıyorsa ben de ailemle tatile çıktım" dedi. n Recep Aslan

