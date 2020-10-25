İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 5 milyon lira

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25 Ekim 2020 Pazar 11:13:00 - Güncelleme:25 Ekim 2020 Pazar 11:14:00

Lüks villaya kaçak tütün, operasyonu yapıldı! Piyasa değeri 5 milyon lira

Kaynak: AA

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İstanbul'da jandarma düzenlediği operasyonda piyasa değeri 5 milyon lira olan kaçak tekel ürünleri ele geçirdi. Jandarma ekipleri, tekel ürünlerinin H.A. isimli bir kişi tarafından yurt dışından kaçak yollarla yurda getirildiğini ve Büyükçekmece'de kiraladığı biri lüks villa olmak üzere 4 ayrı adreste depoladığını tespit etti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından gümrük işlemine tabi tutulmadan kaçak yollarla getirilen tekel ürünlerinin kent genelinde piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, tekel ürünlerinin H.A. isimli bir kişi tarafından yurt dışından kaçak yollarla yurda getirildiğini ve Büyükçekmece'de kiraladığı biri lüks villa olmak üzere 4 ayrı adreste depoladığını tespit etti.

Şüphelilerin kullandıkları adres ve araçları belirleyen jandarma, adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramada 10 milyon 570 bin sigara sarma kağıdı, 19 milyon 120 bin 150 filtre, 1 milyon 100 bin 650 puro, 200 bin 750 paket sigara, 18 milyon 250 bin doldurulmuş makaron, 12 bin 325 kilogram kıyılmış tütün, 12 bin 125 kilogram nargile tütünü, 152 bin 400 elektronik sigara, 60 milyon boş makaron, 14 bin 400 elektronik sigara tütünü, 120 paket nargile aroması, 2 bin 176 pipo, 750 tütün örme aparatı, 1 karıştırma makinası, 3 hassas terazi ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında H.A. gözaltına alındı. Villa ve depolarda incelemelerini derinleştiren jandarma, kurulan düzenek ile kaçak tütünlerin aroma ile harmanlanarak satışa hazır hale getirildiğini ve burada paketlendikten sonra piyasaya sürülmek üzere ünlü tütün zinciri olan bir markete dağıtımının yapıldığını belirledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli H.A. tutuklandı.

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