Lüks villada korkunç olay! Ünlü iş adamı, karısını vurup intihar etti
Başakşehir'de karısını öldüren iş adamı Turgay Cantaş intihar etti.
Olay, saat 08.30 sıralarında Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Atmaca Sokakta bulunan lüks bir villada meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre iş adamı Turgay Cantaş sabah saatlerinde eşi Şükran Cantaş ile tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Turgay Cantaş evde bulunan pompalı tüfekle önce eşi Şükran Cantaş'ı vurdu ardından intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi sürüyor.
DHA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Bolu merkezli 6 il ve KKTC'de düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı
- Başkan Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito ile görüştü
- Lüks villada korkunç olay! Ünlü iş adamı, karısını vurup intihar etti
- Son dakika... Diyanet açıkladı: Kurban kesim bedelleri belli oldu
- Son dakika... Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi