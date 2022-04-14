Lüks rezidansta dehşet! Her satırı korku filmi gibi

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14 Nisan 2022 Perşembe 07:49:00 - Güncelleme:14 Nisan 2022 Perşembe 07:49:00

Lüks rezidansta dehşet! Konya'da genç kıza işkence eden 3 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Sabah

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Selçuklu ilçesindeki otomobiline bindiği eski patronunun nişanlısı ve bir başka kişi tarafından rezidansa götürülen genç kız, türlü işkence gördü. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı. İkisi kadın 3 kişi, 21 yaşındaki Demet A.'yı iple bağlayıp bıçak zoruyla kaçırdı. Rezidansta 3 saat tuttukları Demet'e cinsel istismarda bulunan şüpheliler, genç kızın saçını kesip yüzünde sigara da söndürdü

Konya'da, Murat D. ve sevgilisi Sara D.'nin ortak işlettiği kafede 1 ay çalışan Demet A., iddiaya göre Murat D.'nin tacizine uğrayınca, 1.5 ay önce işten ayrılıp başka bir kafeteryada çalışmaya başladı. Murat D., sevgilisi ve ortağı Sara D. ile arkadaşları Tuğba D., önceki gün Demet A.'nın çalıştığı kafenin önüne giderek genç kızı arayıp önemli bir konuda konuşmak istediklerini söyledi.

Sabah'ın haberine göre dışarı çıktığında zorla araca bindirilen ve kadınlar tarafından iple bağlanıp bıçak çekilen Demet, bağırıp yardım isteyemedi. Selçuklu'da bir rezidansa götürülen ve kameralara yakalanmamak için arka kapıdan binaya sokulan genç kızın el ve ayaklarını bağlayan grup, işkence yapmaya başladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Demet'i, sevgilisini ayartmakla suçlayan Sara D. 3 saat süren işkencenin ardından genç kızı serbest bıraktı. Bindiği taksiyle tekrar çalıştığı kafeye dönen Demet A., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, 'Cinsel istismar, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama, yağma' suçlarından işlem yapıldı. 3 şüpheli, Demet A.'ya yönelik eylemleri nedeniyle tutuklandı.

ÇIPLAK VİDEOSUNU ÇEKTİLER

Yaşadıklarını anlatan Demet A., "Sara D. işkence yaptı. Çırılçıplak soyup videoya çektiler. Yüzümde sigara söndürüp, saçımı makas ve bıçakla kestiler. Tecavüz ettirmekle tehdit ettiler. Cinsel istismarda bulundular. Bu bizim imzamız diyerek göğsümü bıçakla çizdiler. Dayanacak gücüm kalmayınca bıraktılar. Telefonumu gasp ettikleri için kimseden yardım isteyemedim. Benden sonra başka bir kıza da aynısını yapmışlar. Bana hiç unutamayacağım acıları yaşattılar. İnsanların yüzüne bakamıyorum. Psikolojim altüst oldu. Bir de arayıp şikâyetimi geri çekmemi istiyorlar. Cezalarını çeksinler" dedi.

Etiketler : Demet A. "Sara D. Cinsel istismar Çırılçıplak soyup videoya çektiler
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