17 Haziran 2019 01:34 | Pazartesi
Lokman Çağrıcı'dan İmamoğlu'na sert tepki: İnsanları hor görme...
Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayında Bağcılar ile ilgili sözlerine Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı'dan tepki geldi.
Sosyal medya hesabından İmamoğlu'na tepki gösteren çağrıcı ''CHP Adayı Bağcılar’daki çocukla Kadıköyde’ki çocuğun şartlarını eşitleyeceğiz diyor. İnsanları aşağılama, hor görme, hizmetlerimizi yok sayma gibi meziyetlerini her fırsatta utanmadan dile getiriyorlar.Birlikte yaşamaktan onur duyduğum Bağcılarlı hemşehrim takdir senindir'' ifadelerini kullandı.
(Superhaber)
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