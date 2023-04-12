Liste krizini derinleştirecek açıklama...

7'li koalisyondaki Milletvekili listesi kaosu devam ediyor. CHP'nin Sadullah Ergin'i Çankaya'dan aday göstermesi sonrası CHP yandaşı isimlerden tepkiler yükselmişti. Bu tepkilerin ardından Ergin'in sıralamasının değişeceği iddia edilmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ergin'in adaylığı ile ilgili ilk kez konuştu.

KILIÇDAROĞLU İLK KEZ KONUŞTU: İÇ İŞLERİNE KARIŞAMAYIZ

Çanakkale mitinginde konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, tartışılan isimlerin CHP listelerinden aday gösterilmesine rağmen bu kişilerin başka bir partinin adayı olduğunu ve o partilerin iç işlerine karışamayacaklarını söyledi.

"ESKİ ALIŞKANLIKLARDAN KURTULUNAMAYAN BİR ATMOSFER VAR"

Eski alışkanlıklardan henüz kurtulunamadığını söyleyen Kılıçdaroğlu "İlk kez beş parti bir parti logosu altında seçime giriyor. Dolayısıyla herkes sanki sadece CHP'liler giriyor ve CHP'li değil nasıl bizim listede yer alır diye bir şey söylüyor. Yani eski alışkanlıklardan kurtulunamayan bir atmosfer var. Zaman içerisinde olacak" dedi.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ: TARİHİN EN DÜŞÜK OYUNU ALACAK

CHP'ye yakınlığı bilinen gazeteci İsmail Dükel, katıldığı programda Sadullah Ergin krizini değerlendirdi. Dükel, seçmenin tepkisinin büyük olduğuna dikkat çekerek, "CHP, Çankaya bölgesinde tarihinin en düşük oyunu alacaktır. dedi.

"OY VERMEYECEKLERİNİ AÇIKLAYACAKLAR"

Eski Devlet Bakanı Masum Türker de canlı yayında İsmail Dükel'in açıklamalarına atıf yaptı ve CHP'li bir ekibin, partiye oy vermeyeceklerini duyuracağını söyledi. Türker, partililerin de İsmail Dükel'in değerlendirmesine katıldığını aktardı.