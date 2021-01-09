Lice'den acı haber... 1 jandarma personeli şehit oldu
Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada, 1 jandarma personelinin şehit olduğunu, 2 jandarma personelinin yaralandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır Lice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada, 1 jandarma personelimiz ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, 2 jandarma personelimiz yaralanmıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet, aziz millletimize, kederli ailesine ve kahraman jandarmamıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Söz konusu bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.
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