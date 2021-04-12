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12 Nisan 2021 Pazartesi 21:11:00 - Güncelleme:12 Nisan 2021 Pazartesi 21:11:00

'Libya'ya verdiğimiz destek yeni katliamların önüne geçmiştir'

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Libya'ya verdiğimiz destek yeni katliamların önüne geçmiştir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, iki ülke arasında anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Libya'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunması, Libya halkının refahı öncelikli hedefimizdir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan şunları söyledi:

"(Libya'da) Hak, adalet ve meşruiyet yerine darbenin ve darbecilerin yanında saf tutanlar bu katliamlara ortak olmuşlardır. Bundan böyle önceliğimiz (Libya) Milli Birlik Hükümeti'nin yetkisinin ve egemenliğinin ülke sathına teşmil edilmesidir. Libya'ya verdiğimiz destek Trablus'un düşmesini önlemiş, yeni katliamların önüne geçmiş ve ateşkesi sağlamıştır. Türkiye olarak, (Libya) Milli Birlik Hükümetine evvel ki meşru hükümetlere olduğu gibi her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Türk özel sektörünün Libya'ya geri dönüşünü hızlandıracak adımlar üzerinde fikir birliğine vardık. Barış, huzur ve refahın hakim olduğu bir Libya için gayretlerimizi müştereken sürdüreceğiz. Libya ile deniz yetki alanlarına ilişkin imzaladığımız mutabakat muhtırası 2 ülkenin milli menfaatini ve istikbalini güvence altına almıştır. Uluslararası toplumu seçimlerin öngörülen tarihte düzenlenmesi için Libya'ya samimi destek vermeye davet ediyorum. Gayrimeşru aktörlere arka çıkarak Libya'da, Libyalıların hilafına çıkar elde etme döneminin artık bitmesini temenni ediyorum."

LİBYA'YA 150 BİN DOZ KOVİD-19 AŞISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'ya yarın itibarıyla 150 bin doz Kovid-19 aşısını teslim edeceklerini bildirdi.

Etiketler : başkan erdoğan libya Milli Birlik Hükümeti
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