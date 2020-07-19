  • BIST
    118786
  • Dolar
    6,8569
  • Euro
    7,8483
  • Altın
    399,1170
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şili'de milletvekilinden pembe pelerinle yasa tasarısı sevinci
Van Gölü'nde batan teknede ölü sayısı 56'ya yükseldi
İBB'deki milyonluk rant AK Parti tarafından kesildi
Cephe hattında eller tetikte!
FETÖ'den yargılanan Mehmet Baransu'nun cezası belli oldu
Ermenistan'ın saldırısının arkasında "ABD-RUSYA planı" çıktı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı
Play-off heyecanı Antalya'da başlıyor
Kıbrıs Barış Harekatı'nın ruhu şehitlik müzeler ve anıtlarda yaşatılıyor
Oyun sektörü 'altın çağını' yaşıyor
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 771 bini geçti
İhracata dayalı meyvelerde 'markalaşma' talebi
Milli atlet Sinan Ören'den Olimpik Deneme Yarışması'nda Türkiye rekoru
Yenilenebilir enerjiye dev destek
21 yıl sonra aynı sahile yumurta bıraktı
Yerli otomobile kayıtsız kalmadılar! Sayı 500 bini aştı
Adli tatil yarın başlıyor
Çin'de 16 yeni korona virüs vakası tespit edildi
Sivas'ta üretiliyor, dünyaya satılıyor
Başına gelmeyen kalmayan karga!
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Güneşin doğuşunu izlemek için Yün Dağı'na çıkıyorlar
İhracatında ön izin şartı kaldırıldı! Resmi gazetede yayınlandı
Emekliye 3 ödeme birden! Maaşlar ne zaman yatacak?
19 Temmuz 2020 Pazar 09:50:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2020 Pazar 10:00:00

‘Libya'ya T-122 Sakarya konuşlandırıldı' iddiası

ABONE OL

Libya'da Sirte operasyonu için hazırlıklarını sürdüren Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin, bölgeye T-122 Sakarya Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) sistemi konuşlandırdığı iddia edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Libya’da UMH’ye askeri eğitim ve danışmanlık hizmetini sürdürüyor.

Türkiye’nin destek verdiği UMH, Sirte operasyonu için hazırlık yaparken, TSK’ya ait C-130 ve A400M tipi nakliye uçakları da, operasyonel hale getirilen Vatiyye Hava Üssü ile Misrata Havaalanları’na sevkiyatlarını sürdürüyor.

LİBYA'YA T-122

UMH’ye yakın kaynaklar, Roketsan yapımı T-122 Sakarya ÇNRA sisteminin Sirte yakınlarında konuşlandırıldığını ileri sürdü. 40 kilometreye kadar menzili bulunan kara konuşlu T-122’ler, Suriye’de yapılan operasyonlarda etkin bir şekilde kullanılmıştı.

T-122 SAKARYA ÇNRA

Roketsan tarafından geliştirilen T122 Çok Namlulu Roketatar sistemi Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Namlu Sayısı 2 x 20

Namlu Boyu 3 m

Atım Aralığı 0.5 Sn

Yükseliş 0-55°

Yan 110°

Ağırlık ~23 ton

Uzunluk 9.20 m

Genişlik 2.50 m

Yükseklik 3.10 m

Araç 6 x 6 veya 8 x 8 Taktik Tekerlekli

Tevcih Otomatik Atış Kontrol Sistemi

Elle Tevcih Sistemi (Yedek)

Vinç kapasitesi 15 ton

Stabilizasyon 4 Hidrolik Ayak

Seyrüsefer Sistemi Ataletsel Seyrüsefer Sistemi / Küresel Konumlama Sistemi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER