‘Libya'ya T-122 Sakarya konuşlandırıldı' iddiası
Libya'da Sirte operasyonu için hazırlıklarını sürdüren Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin, bölgeye T-122 Sakarya Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) sistemi konuşlandırdığı iddia edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Libya’da UMH’ye askeri eğitim ve danışmanlık hizmetini sürdürüyor.
Türkiye’nin destek verdiği UMH, Sirte operasyonu için hazırlık yaparken, TSK’ya ait C-130 ve A400M tipi nakliye uçakları da, operasyonel hale getirilen Vatiyye Hava Üssü ile Misrata Havaalanları’na sevkiyatlarını sürdürüyor.
LİBYA'YA T-122
UMH’ye yakın kaynaklar, Roketsan yapımı T-122 Sakarya ÇNRA sisteminin Sirte yakınlarında konuşlandırıldığını ileri sürdü. 40 kilometreye kadar menzili bulunan kara konuşlu T-122’ler, Suriye’de yapılan operasyonlarda etkin bir şekilde kullanılmıştı.
T-122 SAKARYA ÇNRA
Roketsan tarafından geliştirilen T122 Çok Namlulu Roketatar sistemi Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılmaktadır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Namlu Sayısı 2 x 20
Namlu Boyu 3 m
Atım Aralığı 0.5 Sn
Yükseliş 0-55°
Yan 110°
Ağırlık ~23 ton
Uzunluk 9.20 m
Genişlik 2.50 m
Yükseklik 3.10 m
Araç 6 x 6 veya 8 x 8 Taktik Tekerlekli
Tevcih Otomatik Atış Kontrol Sistemi
Elle Tevcih Sistemi (Yedek)
Vinç kapasitesi 15 ton
Stabilizasyon 4 Hidrolik Ayak
Seyrüsefer Sistemi Ataletsel Seyrüsefer Sistemi / Küresel Konumlama Sistemi
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