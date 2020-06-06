06 Haziran 2020 Cumartesi 12:25:00 - Güncelleme:06 Haziran 2020 Cumartesi 12:25:00
Libya'dan sıcak gelişme! Zafer Yolları harekatı başlatıldı
Libya Ordusu, sahil kenti Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattı
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