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Libya'da meydana gelen selde bilanço ağırlaşıyor! Can Kaybı 5 bin 200'e ulaştı
12 Eylül 2023 Salı 17:09:00 - Güncelleme:12 Eylül 2023 Salı 17:09:00

Libya'da meydana gelen selde bilanço ağırlaşıyor! Can Kaybı 5 bin 200'e ulaştı

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Libya'nın doğusundaki "hükümetin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü" Harraz, yaptığı açıklamada Sel felaketinde yalnızca Derne'de 5 bin 200 kişinin öldüğünü bildirdi.

Libya'nın doğusundaki "hükümetin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü" Harraz, yaptığı açıklamada Sel felaketinde yalnızca Derne'de 5 bin 200 kişinin öldüğünü bildirdi.

Etiketler : libya libya sel sel
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