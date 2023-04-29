VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Deprem nedeniyle naklini başka ile aldıran öğrencilerden 58 bin 597'si okuluna döndü
Türkiye'nin ilk uzay yolcuları belli oldu
"Türkiye bölgemizde barışın, istikrarın ve güvenliğin garantörüdür"
Libya Başbakanı Dibeybe, TEKNOFEST'te
İzmir Şehir Hastanesi açılıyor
"Cayrokopter" jandarmanın havadaki gözü olacak
29 Nisan 2023 Cumartesi 12:16:00 - Güncelleme:29 Nisan 2023 Cumartesi 12:16:00

Libya Başbakanı Dibeybe, TEKNOFEST'te! "Türkiye'nin ne kadar hızlı bir gelişme kaydettiğini görmekteyiz"

ABONE OL

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, "TEKNOFEST faaliyetlerine yapılan bu katılımla birlikte Türkiye'nin uzay bilimi ve havacılık alanında ve teknoloji alanında ne kadar hızlı bir gelişme kaydettiğini görmekteyiz." dedi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST etkinliğinde konuştu.

Libya Başbakanı Dibeybe'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Bugün 7'ncisi düzenlenen TEKNOFEST faaliyetlerine yapılan bu katılımla birlikte Türkiye'nin uzay bilimi ve havacılık alanında ve teknoloji alanında ne kadar hızlı bir gelişme kaydettiğini görmekteyiz.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : teknofest abdulhamid dibeybe libya
Oğuzhan Koç: Yeter ki tatlıya bağlansın!

Oğuzhan Koç: Yeter ki tatlıya bağlansın!
Telefonla prova yapılmasına sinirleniyor

Telefonla prova yapılmasına sinirleniyor
Kayıkçı'nın kızı olarak dönüyor

Kayıkçı'nın kızı olarak dönüyor
Çocuklara yardım eli

Çocuklara yardım eli
Burak Deniz ile Hande Erçel yıllar sonra yeniden aynı projede

Burak Deniz ile Hande Erçel yıllar sonra yeniden aynı projede
Buray şarkıcı olma yolculuğunu bakın nasıl anlattı

Buray şarkıcı olma yolculuğunu bakın nasıl anlattı
‘Tarifi Zor'a beraat talebi

‘Tarifi Zor'a beraat talebi
Gizli aşk ortaya çıktı

Gizli aşk ortaya çıktı
Helallik istedi

Helallik istedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX