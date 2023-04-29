Libya Başbakanı Dibeybe, TEKNOFEST'te! "Türkiye'nin ne kadar hızlı bir gelişme kaydettiğini görmekteyiz"
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, "TEKNOFEST faaliyetlerine yapılan bu katılımla birlikte Türkiye'nin uzay bilimi ve havacılık alanında ve teknoloji alanında ne kadar hızlı bir gelişme kaydettiğini görmekteyiz." dedi.
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST etkinliğinde konuştu.
Libya Başbakanı Dibeybe'nin açıklamalarından öne çıkanlar...
Bugün 7'ncisi düzenlenen TEKNOFEST faaliyetlerine yapılan bu katılımla birlikte Türkiye'nin uzay bilimi ve havacılık alanında ve teknoloji alanında ne kadar hızlı bir gelişme kaydettiğini görmekteyiz.
Ayrıntılar geliyor...
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