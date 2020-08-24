LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı

24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:05:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:09:00
MEB duyurdu! LGS nakil sonuçları açıklandı
Kaynak: AA
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Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonucuna göre, öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleşti.Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
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