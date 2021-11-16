CHP usulü helalleşme! Başörtülüleri hedef aldı

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16 Kasım 2021 Salı 10:03:00 - Güncelleme:16 Kasım 2021 Salı 10:03:00

Levent Gültekin: Başörtülülerin bu ülkeden özür dilemesi gerekiyor

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Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' açıklamasını değerlendiren Levent Gültekin, skandal ifadeler kullanarak başörtülü vatandaşları hedef aldı. Gültekin, başörtülülerin ülkeden özür dilemesi gerektiğini ileri sürdü.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" açıklamasında bulundu. Bu sözler üzerine Halk TV canlı yayınında konuşan Levent Gültekin'in skandal ifadeleri gündem oldu.

"BAŞÖRTÜLÜLER ÜLKEDEN ÖZÜR DİLEMELİ"

Söz konusu çıkışı Halk TV canlı yayınında değerlendiren Levent Gültekin, verdiği örnekle başörtülü vatandaşları hedef aldı.

Kılıçdaroğlu'nun Kürtlerden, Alevilerden veya başörtülerden özür dilemesinin asıl mesele olmadığını ifade eden Gültekin, "Başörtülülerden ne kadar özür dilenmesi gerekiyorsa, başörtülülerin de ülkeden özür dilemesi gerekiyor. Onların oylarıyla insanların hayatı mahvoldu. Çünkü oyların oylarıyla ülke yedi yıldır yıkıma sürükleniyor, milyonlarca insanın hayatı mahvoldu. Onların oylarıyla yüz binlerce insan KHK ile açlığa mahkum edildi. Demokrasinin adaletin felsefesi yerle bir edildi." ifadelerini kullandı.

"CHP USULÜ HELALLEŞME"

Gültekin'in bu açıklamaları kısa sürede tepkilerin odağı haline gelirken, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da Gültekin'e tepki gösterenler arasında yer aldı. Özalan, "CHP kanalı Halk Tv'de, yıllarca haksızlığa uğrayan başörtülü vatandaşlarımıza "Ülkeden özür dileyin." çağrısı yapıyorlar. CHP usulü helalleşme!" dedi.

Etiketler : Kılıçdaroğlu Aleviler Kürtler Halk TV canlı Levent Gültekin
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